Salzburger Astronomin bekommt eigenen Asteroiden

Und genau das hat ihr nun die Nominierung und letztlich ihren „eigenen“ Asteroiden eingebracht: „Ich möchte ihn nun natürlich auch selbst mit eigenen Augen sehen. Mit unseren Teleskopen bei der Sternwarte sollte das möglich sein“, so Weratschnig. Einfach dürfte das allerdings nicht werden – handelt es sich dabei doch lediglich um einen winzigen Lichtpunkt am Himmel.