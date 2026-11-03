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Hinter den Erwartungen

Nur so kann Austria Lustenau besser werden

Bundesliga
03.11.2026 18:30
Austria Lustenau muss sich auch gegen die großen Klubs besser behaupten können.
Austria Lustenau muss sich auch gegen die großen Klubs besser behaupten können.(Bild: APA/EXPA/ REINHARD EISENBAUER)
Porträt von Dietmar Hofer
Von Dietmar Hofer

Was die Punkteanzahl betrifft, blieb Aufsteiger Austria Lustenau in der Bundesliga deutlich hinter den Erwartungen. Zu groß waren die Schwankungen, auch in Zukunft wird es schwer werden für Trainer Markus Mader und seine Mannschaft – Stabilität ist der Schlüssel. 

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Nur acht Zähler in elf Partien der Hinrunde sind nicht der Anspruch, den sich Austria Lustenau als Aufsteiger gesteckt hat. Auch Trainer Markus Mader bekannte nach dem Salzburg-Spiel, dass man weit vom eigentlichen Punkte-Ziel entfernt sei. Fakt ist, dass die Stabilität seit der Länderspielpause – sieht man vom Cupauftritt ab – völlig verloren gegangen ist. Das mag den stärkeren Gegnern geschuldet sein und auch dem Umstand, dass mit Sasha Delaye gerade jener Spieler verletzungsbedingt fehlte, der mit seiner Übersicht am meisten Ordnung ins Mittelfeld bringen kann.

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