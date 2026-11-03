Nur so kann Austria Lustenau besser werden

Nur acht Zähler in elf Partien der Hinrunde sind nicht der Anspruch, den sich Austria Lustenau als Aufsteiger gesteckt hat. Auch Trainer Markus Mader bekannte nach dem Salzburg-Spiel, dass man weit vom eigentlichen Punkte-Ziel entfernt sei. Fakt ist, dass die Stabilität seit der Länderspielpause – sieht man vom Cupauftritt ab – völlig verloren gegangen ist. Das mag den stärkeren Gegnern geschuldet sein und auch dem Umstand, dass mit Sasha Delaye gerade jener Spieler verletzungsbedingt fehlte, der mit seiner Übersicht am meisten Ordnung ins Mittelfeld bringen kann.