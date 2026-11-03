Tierisch gut! ER verleiht Hartberg nötigen Biss

Einen Einsatz abseits des grünen Rasens absolvierten einige Kicker des TSV Hartberg samt Trainer Markus Schopp am Dienstag. Mit Blick auf das Geparden-Gehege im Tierpark Herberstein plauderte der Coach über seine Elf – in der Senkrechtstarter Marco Hoffmann spezielle Stunden erlebt.
„Bis zu 115 km/h schnell können die Geparden laufen“, erzählte Thomas Lattinger, Zoologe vom Tierpark Herberstein, am Dienstag bei einem Rundgang durch das Gelände. Sie gehören damit zu den schnellsten Landtieren der Welt. Da waren die Kicker von Fußball-Bundesligist Hartberg rund um Kapitän Tobias Kainz, Goalie Armin Pecsi und Torjäger Marco Hoffmann baff.
Die Oststeirer rund um Marketing- und Sponsorfachfrau Barbara Muhr präsentierten offiziell die Kooperation mit dem Tierpark, die bereits seit einem Jahr läuft. Der TSV übernahm im Rahmen des Besuchs auch gleich eine Patenschaft für die Geparden. „Die sind schnell und wendig. Das passt auch gut zu einigen Spielern von uns“, grinste Trainer Markus Schopp, der mit seinen Spielern auch bei der Fütterung der Geparden dabei sein konnte. „Beeindruckend“, strahlte Schopp, dessen Truppe sportlich aktuell selbst tierisch gut drauf ist, seit Mitte August nur ein Spiel verloren hat und im Cup überwintert. Auch, weil Stürmer Marco Hoffmann (derzeit acht Liga-Tore) derzeit nach Belieben trifft.
Seine Quote blieb auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick nicht verborgen. Der setzte Hoffmann nun sogar für die November-Länderspiele gegen Irland und Israel auf die Abrufliste. Das schafften vor ihm nur die Hartberger Max Entrup, der am Ende sogar auf den EM-Zug 2024 aufgesprungen war – sowie zuletzt Elias Havel. „Es macht schon stolz. Der Weg zum Nationalteam ist dann auch von dort noch ein weites Stück.“ Für den Fall ist Hoffmann aber vorbereitet.
Hymne „sitzt“
Nachhilfe bei der Nationalhymne braucht der 22-Jährige, der vor zwei Jahren aus der burgenländischen Landesliga gekommen war, bei einer Nachnominierung jedenfalls nicht: „Nein, nein! Die sitzt aus Schulzeiten zum Glück noch ganz gut.“ Ein Ständchen könnten ihm dafür seine Teamkollegen am Sonntag nach dem Spiel gegen Altach singen – da feiert der Führende der Bundesliga-Torschützenliste nämlich Geburtstag. „Hoffentlich wird er diesmal schöner als der letzte.“ Vor einem Jahr feierten die Oststeirer zwar einen Sieg in Wolfsberg, Hoffmann kassierte allerdings den einzigen Ausschluss seiner bisherigen Bundesliga-Karriere. „Zwei unnötige Gelb-Fouls“, schüttelt er noch heute den Kopf. „Aber ich habe daraus gelernt.“ Stattdessen will Marco diesmal lieber weiter sein Torkonto erhöhen.
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