Tierisch gut! ER verleiht Hartberg nötigen Biss

Die Oststeirer rund um Marketing- und Sponsorfachfrau Barbara Muhr präsentierten offiziell die Kooperation mit dem Tierpark, die bereits seit einem Jahr läuft. Der TSV übernahm im Rahmen des Besuchs auch gleich eine Patenschaft für die Geparden. „Die sind schnell und wendig. Das passt auch gut zu einigen Spielern von uns“, grinste Trainer Markus Schopp, der mit seinen Spielern auch bei der Fütterung der Geparden dabei sein konnte. „Beeindruckend“, strahlte Schopp, dessen Truppe sportlich aktuell selbst tierisch gut drauf ist, seit Mitte August nur ein Spiel verloren hat und im Cup überwintert. Auch, weil Stürmer Marco Hoffmann (derzeit acht Liga-Tore) derzeit nach Belieben trifft.