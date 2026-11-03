Brand in Keller: Kinder warfen mit Pyrotechnik

Ein Großaufgebot der Feuerwehr bekämpfte am Montagnachmittag einen schweren Kellerbrand in einem Tamsweger Wohnblock (Salzburg). Am Tag danach ist klar: Zwei kroatische Kinder (9, 10) sind für die Flammen verantwortlich. Sie hatten mehrere Pyrotechnikartikel durch ein offenes Kellerfenster geworfen.