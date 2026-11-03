Flutlicht-K.o.! Doch der Leader bleibt hellwach

Kuriose Szenen in der 2. Klasse D! Im Duell zwischen SK ASK 1B und Tabellenführer Viktring gingen in der 21. Minute plötzlich die Lichter aus. Ein Stromausfall legte das Flutlicht lahm und sorgte für eine zehnminütige Unterbrechung. Dabei hatten die Gäste durch einen Kopfball von Amer Krcic nach einer Ecke bereits in der 17. Minute vorgelegt. Die unfreiwillige Pause schien zunächst den jungen ASK-Kickern besser bekommen zu sein. Elliot Oduware sorgte in der 24. Spielminute mit einem sehenswerten Weitschuss für den Ausgleich. Doch Viktring hatte die passende Antwort parat: Raphael Kassler stellte nur zwei Minuten später auf 2:1, ehe Kapitän Martin Ladinser nach einer Ecke in der 30. Minute auf 3:1 erhöhte.