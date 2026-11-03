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EINWÜRFE: FOLGE 115

Flutlicht-K.o.! Doch der Leader bleibt hellwach

Sport
03.11.2026 16:59
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Plötzlich war es finster! Ein Stromausfall sorgt in der 2. Klasse D für eine unfreiwillige Pause, ehe der Tabellenführer zuschlägt. Dazu ein Doppelschlag mit Folgen, junge Talente im Dauereinsatz und ein Futsal-Derby, das zur klaren Angelegenheit wird.

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Kuriose Szenen in der 2. Klasse D! Im Duell zwischen SK ASK 1B und Tabellenführer Viktring gingen in der 21. Minute plötzlich die Lichter aus. Ein Stromausfall legte das Flutlicht lahm und sorgte für eine zehnminütige Unterbrechung. Dabei hatten die Gäste durch einen Kopfball von Amer Krcic nach einer Ecke bereits in der 17. Minute vorgelegt. Die unfreiwillige Pause schien zunächst den jungen ASK-Kickern besser bekommen zu sein. Elliot Oduware sorgte in der 24. Spielminute mit einem sehenswerten Weitschuss für den Ausgleich. Doch Viktring hatte die passende Antwort parat: Raphael Kassler stellte nur zwei Minuten später auf 2:1, ehe Kapitän Martin Ladinser nach einer Ecke in der 30. Minute auf 3:1 erhöhte.

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