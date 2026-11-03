Flutlicht-K.o.! Doch der Leader bleibt hellwach

Plötzlich war es finster! Ein Stromausfall sorgt in der 2. Klasse D für eine unfreiwillige Pause, ehe der Tabellenführer zuschlägt. Dazu ein Doppelschlag mit Folgen, junge Talente im Dauereinsatz und ein Futsal-Derby, das zur klaren Angelegenheit wird.
Kuriose Szenen in der 2. Klasse D! Im Duell zwischen SK ASK 1B und Tabellenführer Viktring gingen in der 21. Minute plötzlich die Lichter aus. Ein Stromausfall legte das Flutlicht lahm und sorgte für eine zehnminütige Unterbrechung. Dabei hatten die Gäste durch einen Kopfball von Amer Krcic nach einer Ecke bereits in der 17. Minute vorgelegt. Die unfreiwillige Pause schien zunächst den jungen ASK-Kickern besser bekommen zu sein. Elliot Oduware sorgte in der 24. Spielminute mit einem sehenswerten Weitschuss für den Ausgleich. Doch Viktring hatte die passende Antwort parat: Raphael Kassler stellte nur zwei Minuten später auf 2:1, ehe Kapitän Martin Ladinser nach einer Ecke in der 30. Minute auf 3:1 erhöhte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.