Bald-Landesrat stellte sich Hearing im Landtag

Der 47-Jährige, der seit 13 Jahren im Landtag sitzt und sich seit 2021 als ÖVP-Klubobmann harte verbale Auseinandersetzungen mit den jeweiligen Oppositionsparteien geliefert hat, gab sich in seiner Vorstellung auffallend konziliant. „Sie werden mich in einer neuen Rolle kennenlernen“, betonte er. Seine künftigen Aufgaben als Landeshauptfrau-Stellvertreter und Referent für Finanzen, Verkehr und Gesundheit bedürften einer anderen Tonalität. Er könne die Herausforderungen des Amts nur meistern, wenn er mit allen Beteiligten auf Augenhöhe und mit Respekt zusammenarbeite. Sollte die Opposition am Mittwoch noch nicht bereit für diesen Vertrauensvorschuss sein, werde er sich das Vertrauen erarbeiten.