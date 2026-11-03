„Haben viele Mundwerker, aber keine Handwerker!“

Schmerzen als Austria-Fan

Wo es auch eine Poker- und Tarocksektion gibt, er seit 50 Jahren an vorderster Front steht. Die Klubgeschichte begann auf einer Hochzeit, auf der vier Freunde den Entschluss fassten, einen Klub zu gründen – weil Red Star, Blue Star und White Star vergeben waren, wurde es Yellow Star. Zu Beginn war man in Kaiserebersdorf, dann auf dem Waggonfabrik-Platz. „Dort war ich mit dem VSM Simmering, dem Verein Sozialistischer Mittelschüler, dann wurde fusioniert“, erinnert sich der Austria-Fan. „A Wunder, dass mir bei der aktuellen Situation der Veilchen nicht das Blut ausserinnt“, nimmt er die Krise mit Humor.