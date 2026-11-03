Im Brandhaus kehrt langsam wieder Ruhe ein

Gleich mehrere Brände forderten die Feuerwehren am Montag im Bundesland Salzburg. An einem weiteren Flammenort – dort zündete ein 27-Jähriger seine eigene Wohnung an – kehrt indes schön langsam wieder Ruhe ein. Der Feuerteufel selbst sitzt im Gefängnis.
Die unmittelbaren Nachbarn haben sich von den dramatischen Ereignissen der vergangenen Tage bereits erholt. „Nur weil eine Person so etwas macht, muss man ja nicht gleich durchdrehen“, meinte etwa eine Dame am Montag gegenüber der „Krone“.
Weitere – vor allem junge – Bewohner des Wohnblocks in der Salzburger Rudolf-Biebl-Straße blickten derweil gespannt von ihren Balkonen und Fenstern hinab. Vor dem Haus stand ein Müllcontainer – mehrere Arbeiter räumten eine völlig ausgebrannte Wohnung im Parterre aus, entsorgten Schutt und schwer zerstörtes und verbranntes Mobiliar.
Der 27-jährige Bewohner der Wohnung sitzt – wie berichtet – in Haft. Laut Polizei soll er vor neun Tagen sein Eigenheim in Brand gesetzt haben. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen verhindern, vier Personen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden. Das Motiv des Brandstifters ist unklar. „Er war ein ruhiger Mann, ich habe ihn nur ein paar Mal gesehen“, meinte eine Bewohnerin.
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