Im Brandhaus kehrt langsam wieder Ruhe ein

Der 27-jährige Bewohner der Wohnung sitzt – wie berichtet – in Haft. Laut Polizei soll er vor neun Tagen sein Eigenheim in Brand gesetzt haben. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen verhindern, vier Personen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden. Das Motiv des Brandstifters ist unklar. „Er war ein ruhiger Mann, ich habe ihn nur ein paar Mal gesehen“, meinte eine Bewohnerin.