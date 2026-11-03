Ein Jäger ließ das Kartenhaus zusammenbrechen

Alles begann mit dem Namen eines Mitarbeiters, der nicht zuordenbar war. Jahrelang erhielt er von der Firma ein Gehalt, über neun Jahre waren es mehr als 400.000 Euro – aber für welche Leistung? Nun, im Betrieb selbst soll er nur anfangs tätig gewesen sein. Vielmehr sei er später ausschließlich Aufsichtsjäger in der Eigenjagd des Geschäftsführers gewesen.