Ohne Taferl und ohne Schein, dafür unter Drogen

Am Montagvormittag zogen Polizisten einen 40-jährigen Oberösterreicher in der Stadt Salzburg aus dem Verkehr, weil er nur ein Kennzeichen an seinem Fahrzeug montiert hatte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das Auto gar nicht für den Verkehr zugelassen war. Und es war nicht das einzige Vergehen, wie sich herausstellte ...