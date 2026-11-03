Ohne Taferl und ohne Schein, dafür unter Drogen

Am Montagvormittag zogen Polizisten einen 40-jährigen Oberösterreicher in der Stadt Salzburg aus dem Verkehr, weil er nur ein Kennzeichen an seinem Fahrzeug montiert hatte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das Auto gar nicht für den Verkehr zugelassen war. Und es war nicht das einzige Vergehen, wie sich herausstellte ...
Denn der Oberösterreicher aus dem Bezirk Braunau verfügt über keine gültige Lenkerberechtigung. Außerdem war das am Fahrzeug vorn montierte Kennzeichen gestohlen.
Da der 40-Jährige Anzeichen einer Beeinträchtigung aufwies, wurde ein Alkotest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,18 Promille. Ein anschließend durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Cannabis, Kokain und Opiate. Der Mann verweigerte die Vorführung zum Amtsarzt zur Feststellung der Fahrtauglichkeit.
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