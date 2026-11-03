Spitzer Gegenstand steckte in Halloween-Süßigkeit

Auch in Salzburg ist nun der erste Fall einer präparierten Süßigkeit aufgetaucht. Ein spitzer Gegenstand wurde in einem an Halloween gesammelten Schokoriegel in Salzburg-Parsch entdeckt. Anzeige wurde erstattet.
Ein Mädchen hatte den verpackten Schokoriegel in Salzburg-Parsch gefunden. Beim Öffnen der Süßigkeit zeigte sich jedoch ein erschreckendes Bild: Ein spitzer Gegenstand war in die Süßigkeit gesteckt worden. Vermutlich sei dieser hineingedrückt worden, davon geht die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt aus.
Weitere Details zum Fall aus Salzburg wollte die Polizei allerdings aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit noch nicht mitteilen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Es gelte generell Vorsicht beim Verzehr von gesammelten Süßigkeiten.
Ähnliche Vorfälle wurden auch in Deutschland bekannt. Nicht zuletzt aufgrund der Vorgangsweise und der internationalen Streuung der Fälle wird auch in Richtung einer Vernetzung der Täter über das Internet bzw. soziale Netzwerke ermittelt.
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