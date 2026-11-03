Spitzer Gegenstand steckte in Halloween-Süßigkeit

Ein Mädchen hatte den verpackten Schokoriegel in Salzburg-Parsch gefunden. Beim Öffnen der Süßigkeit zeigte sich jedoch ein erschreckendes Bild: Ein spitzer Gegenstand war in die Süßigkeit gesteckt worden. Vermutlich sei dieser hineingedrückt worden, davon geht die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt aus.