Prozess: 21 Jahre Hölle bei Kärntner Pflegeeltern?

Schon als kleines Baby wurde ein Kärntner bei Pflegeeltern fremduntergebracht – und soll über 21 Jahre bei ihnen hinweg die Hölle erlitten haben: Schläge, Demütigungen, Hunger und keinerlei Liebe. Beim Prozess tauchen auch drängende Fragen auf, wieweit das Jugendamt von Vorwürfen wusste!
Fast klingt es wie bei „Harry Potter“, wo der kleine Waisenjunge von den Verwandten in einem Verschlag unter der Treppe eingeschlossen wird. Auch ein Kärntner, mittlerweile 30 Jahre alt, soll so über lange Zeit gelebt haben und oft weggesperrt worden sein.
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