Retter: „Alle Warnungen zu ignorieren, ist frech!“

Schockierende Szenen spielten sich am Samstag am Hochkönig ab, als sich eine Gruppe von drei Männern am schwierigen Königsjodler-Klettersteig trennte und dabei einen Freund zurückließ. Bilder vom Unglück am Großglockner spülte es direkt ins Gedächtnis. Im Jänner 2025 hatte ein Bergsteiger seine Freundin im eisigen Sturm zurückgelassen. Sie erfror ohne Hilfe in der Nacht.