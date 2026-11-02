Retter: „Alle Warnungen zu ignorieren, ist frech!“

Junge Bergsportler brachten in der Nacht auf Sonntag auch die Einsatzkräfte in Gefahr. Dabei wäre die Rettung vermeidbar gewesen, wenn sich die jungen Bayern an grundlegende Regeln gehalten hätten. Die Bergretter übten vor drei Wochen noch an dem schweren Königsjodler-Klettersteig am Hochkönig.
Schockierende Szenen spielten sich am Samstag am Hochkönig ab, als sich eine Gruppe von drei Männern am schwierigen Königsjodler-Klettersteig trennte und dabei einen Freund zurückließ. Bilder vom Unglück am Großglockner spülte es direkt ins Gedächtnis. Im Jänner 2025 hatte ein Bergsteiger seine Freundin im eisigen Sturm zurückgelassen. Sie erfror ohne Hilfe in der Nacht.
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