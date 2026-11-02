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Anwohner geschockt

Feuer in Messie-Wohnung: 25 Menschen evakuiert!

Salzburg
02.11.2026 19:00
Die Wohnung im zweiten Stock brannte vollends aus.
Die Wohnung im zweiten Stock brannte vollends aus.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

25 Menschen mussten bei einem Brand am Montagvormittag in Hallein evakuiert werden. Beim Aufräumen in einem Top des Hauses dürfte das Feuer entfacht worden sein. Die Anrainer erlebten bange Stunden...

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„Ich war einfach geschockt!“ Eine Bewohnerin schildert beim „Krone“-Lokalaugenschein am Mittwoch in Hallein die Ereignisse. Sie kam gerade vom Einkaufen nach Hause, sah die Rauchsäule im direkt angrenzenden Gebäude, die Flammen loderten aus dem Fenster im zweiten Stock. Kurze Zeit später wuselte es bereits vor Einsatzkräften.

In einem Linienbus wurden die Hausbewohner nach dem Brand vorübergehend untergebracht.
In einem Linienbus wurden die Hausbewohner nach dem Brand vorübergehend untergebracht.(Bild: Markus Tschepp)

In kürzester Zeit brachte die Halleiner Feuerwehr unter der Leitung von Sebastian Wass den Brand unter Kontrolle. Mit Atemschutztrupps und einer Drehleiter bekämpften die Floriani den Brand. „Das mit der Feuerwehr hat alles reibungslos funktioniert. Die waren total freundlich“, schildert eine Passantin. Ihre Mutter musste ihr Zuhause schnell verlassen. „Wir müssen die Medikamente aus der Wohnung holen, dürfen aber nicht rein“, hofft die Tochter auf baldige Rückkehr.

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Die Polizei schirmte den Einsatzbereich ab, trotzdem fanden sich einige Schaulustige und Kinder im Umfeld des Brandes ein. Verletzt wurde niemand. Alle Evakuierten wurden in einem Linienbus untergebracht.

Zur Brandursache wird ermittelt. „Krone“-Infos zufolge soll das Feuer in der Wohnung eines kürzlich verstorbenen Mannes ausgebrochen sein. Dort habe sich der Müll teils einen halben Meter hoch getürmt. Bei Aufräumarbeiten dürfte der Brand ausgelöst worden sein. Die Wohnung wurde vollends zerstört. 

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