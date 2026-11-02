Feuer in Messie-Wohnung: 25 Menschen evakuiert!

In kürzester Zeit brachte die Halleiner Feuerwehr unter der Leitung von Sebastian Wass den Brand unter Kontrolle. Mit Atemschutztrupps und einer Drehleiter bekämpften die Floriani den Brand. „Das mit der Feuerwehr hat alles reibungslos funktioniert. Die waren total freundlich“, schildert eine Passantin. Ihre Mutter musste ihr Zuhause schnell verlassen. „Wir müssen die Medikamente aus der Wohnung holen, dürfen aber nicht rein“, hofft die Tochter auf baldige Rückkehr.