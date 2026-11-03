Auinger: „Stadionpläne ambitioniert, aber machbar“

Bei einem Treffen am Montag beschlossen die führenden Politiker der Stadt einen ersten gemeinsamen Weg zu einer neuen Spielstätte für Austria Salzburg. Der Zweitligist will höher hinauf, doch das Stadion verliert seine Genehmigung. Jetzt gibt es einen ersten gemeinsamen Kurs, doch Kritiker zweifeln an Auingers Sportstätten-Politik ...