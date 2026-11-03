Neuer Tourismuschef übernimmt nach zwei Frauen

Seit Montag leitet Gregor Matjan die Tourismusgesellschaft Salzburg (TSG). Matjan sei wichtig, Ruhe und Kontinuität in die Firma zu bringen. Er tritt sein Amt in einer schwierigen Zeit an. Die TSG hatte in den vergangenen Monaten mit einigen negativen Schlagzeilen zu kämpfen.
Explodierende Kosten durch externe Berater und eine Geschäftsführerin, die nach nur einem Jahr ihren Hut nehmen musste, setzten der städtischen Tourismusgesellschaft zu. Bereits Ende Jänner musste Beate Kassner ihren Platz an der Spitze der Salzburg Tourismus GmbH (TSG) räumen. Danach folgte eine Interimslösung mit Heidi Strobl.
Als Nachfolger wurde Gregor Matjan ausgewählt. Der Wiener und Wahl-Mattseer war davor Tourismus-Vorstand im bayerischen Ruhpolding tätig. Matjan promovierte an der Universität Wien im Fach Politikwissenschaft. Seine berufliche Laufbahn führte ihn über verschiedene Stationen im Tourismus- und Destinationsmanagement.
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