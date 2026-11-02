„Wird wichtig sein, ein anderes Gesicht zu zeigen“

Heute will er von seinen Spielern – Stürmer Kenneth Adejenughure ist wieder fit – deutlich mehr sehen. „Es geht darum, dass nicht nur die Defensive, sondern auch die Stürmer Druck aufbauen. Es wird wichtig sein, dass wir ein ganz anderes Gesicht als vergangene Woche zeigen.“ Vor allem die Intensität und Schärfe, die er in jedem Spiel sehen will, müsse jedenfalls deutlich erhöht werden, um als Sieger vom Platz zu gehen und in Runde drei – da wartet der Gewinner aus dem Duell Roter Stern gegen NK Bravo – aufzusteigen.