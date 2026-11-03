Neues Gesetz für Landesstraßen kommt nicht

Zuletzt hatte auch Gollings Ortschef Martin Dietrich seine Bedenken geäußert und der Landesregierung einen Wut-Brief geschickt. „Es kann nicht sein, dass das Land über die Einrichtung und Ausgestaltung von Infrastruktur entscheidet und die Gemeinden anschließend für die Finanzierung, Erhaltung und den Betrieb aufkommen müssen“, hieß es darin.