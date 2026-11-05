Neues U2-Album feiert in Villach Premiere

Mit einem neuen Album und einer Welttournee meldet sich die irische Kultband U2 lautstark zurück: „Carnaval De Luz“ wird am 13. November erscheinen. Vorab kann das neue Album u.a. schon am 12. November in Villach gehört werden.
Bono, The Edge, Adam Clayton und Larry Mullen Jr. – seit mittlerweile 50 Jahren sind die Musiker aus Dublin als Band zusammen. U2 zählt zu den kommerziell erfolgreichsten und einflussreichsten Musikgruppen der Welt. In ihren Songs setzten sie sich immer wieder mit politischen und sozialen Themen auseinander.
Nach fast zehn Jahren meldet sich die Band, die noch immer in ihrer Originalbesetzung spielt, mit dem Album „Carnaval de Luz“ zurück. Zwölf Songs, die einer künstlerischen Schaffensphase entsprungen sind.
Offiziell erscheint das Album am 13. November. In Österreich wurden von Universal Music fünf Plattenläden auserkoren, in denen es am 12. November exklusive Pre-Listenings geben wird. Einer dieser Standorte ist „Joe´s Vinyl Garage“ in der Villacher Paracelsusgasse. Weitere Pre-Listenings wird es in Wien, Eisenstadt, Salzburg und Linz geben.
„Ich bin schon sehr gespannt auf das neue Album. Die bereits veröffentlichen Songs lassen darauf schließen, dass U2 wieder in rockigere Richtung geht“, so Inhaber Jochen „Joe“ Jakopitsch. Im Rahmen der exklusiven Album-Premiere wird es außerdem eine eigene LP-Sonderedition geben.
Beginn des Pre-Listening ist am 12. November um 19 Uhr, ab 22 Uhr kann das Album dort gekauft werden. Auf „Carnaval De Luz“ befindet sich außerdem ein ganz besonderes Duett. Bono singt mit Dolly Parton „Torn“ – ein Hit der von der Country Ikone gemeinsam mit U2 und Johnny McDaid geschrieben wurde. Das Stück wurde im Juni 2026 aufgenommen – die schwer erkrankte Sängerin verstarb nur wenige Wochen später.
Voranmeldungen für die exklusive U2-Album-Premiere werden per E-Mail erbeten!
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