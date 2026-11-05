Neues U2-Album feiert in Villach Premiere

Beginn des Pre-Listening ist am 12. November um 19 Uhr, ab 22 Uhr kann das Album dort gekauft werden. Auf „Carnaval De Luz“ befindet sich außerdem ein ganz besonderes Duett. Bono singt mit Dolly Parton „Torn“ – ein Hit der von der Country Ikone gemeinsam mit U2 und Johnny McDaid geschrieben wurde. Das Stück wurde im Juni 2026 aufgenommen – die schwer erkrankte Sängerin verstarb nur wenige Wochen später.