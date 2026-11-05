Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorab hören in Kärnten

Neues U2-Album feiert in Villach Premiere

Kärnten
05.11.2026 10:00
Neues Album und eine geplante Welttournee: Die irischen Rocker von U2 melden sich zurück.
Neues Album und eine geplante Welttournee: Die irischen Rocker von U2 melden sich zurück.(Bild: Viviane Sassen)
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Mit einem neuen Album und einer Welttournee meldet sich die irische Kultband U2 lautstark zurück: „Carnaval De Luz“ wird am 13. November erscheinen. Vorab kann das neue Album u.a. schon am 12. November in Villach gehört werden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bono, The Edge, Adam Clayton und Larry Mullen Jr. – seit mittlerweile 50 Jahren sind die Musiker aus Dublin als Band zusammen. U2 zählt zu den kommerziell erfolgreichsten und einflussreichsten Musikgruppen der Welt. In ihren Songs setzten sie sich immer wieder mit politischen und sozialen Themen auseinander.

Nach fast zehn Jahren meldet sich die Band, die noch immer in ihrer Originalbesetzung spielt, mit dem Album „Carnaval de Luz“ zurück. Zwölf Songs, die einer künstlerischen Schaffensphase entsprungen sind.

Offiziell erscheint das Album am 13. November. In Österreich wurden von Universal Music fünf Plattenläden auserkoren, in denen es am 12. November exklusive Pre-Listenings geben wird. Einer dieser Standorte ist „Joe´s Vinyl Garage“ in der Villacher Paracelsusgasse. Weitere Pre-Listenings wird es in Wien, Eisenstadt, Salzburg und Linz geben.

In „Joe‘s Vinyl Garage“ in Villach kann das neue U2-Album schon einen Tag vor dem offiziellen ...
In „Joe‘s Vinyl Garage“ in Villach kann das neue U2-Album schon einen Tag vor dem offiziellen Erscheinungstermin gehört werden.(Bild: Katrin Fister)

„Ich bin schon sehr gespannt auf das neue Album. Die bereits veröffentlichen Songs lassen darauf schließen, dass U2 wieder in rockigere Richtung geht“, so Inhaber Jochen „Joe“ Jakopitsch. Im Rahmen der exklusiven Album-Premiere wird es außerdem eine eigene LP-Sonderedition geben. 

Beginn des Pre-Listening ist am 12. November um 19 Uhr, ab 22 Uhr kann das Album dort gekauft werden. Auf „Carnaval De Luz“ befindet sich außerdem ein ganz besonderes Duett. Bono singt mit Dolly Parton „Torn“ – ein Hit der von der Country Ikone gemeinsam mit U2 und Johnny McDaid geschrieben wurde. Das Stück wurde im Juni 2026 aufgenommen – die schwer erkrankte Sängerin verstarb nur wenige Wochen später.

Voranmeldungen für die exklusive U2-Album-Premiere werden per E-Mail erbeten!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
05.11.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump verteidigt Iran-Krieg und droht Demokraten
325.510 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump sucht nach der krachenden Niederlage seiner Republikaner Trost bei ...
Außenpolitik
In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot
104.753 mal gelesen
Hubert Aiwanger ist tot.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
103.026 mal gelesen
Außenpolitik
Trump verteidigt Iran-Krieg und droht Demokraten
3101 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sucht nach der krachenden Niederlage seiner Republikaner Trost bei ...
Außenpolitik
Deshalb sind Donald Trump die Wähler davongelaufen
498 mal kommentiert
In der Außenpolitik hat Donald Trump trotz des Fiaskos weiterhin freie Hand – so will es die ...
Kolumnen
Blender und Ungeeignete auch wieder davonjagen
394 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Mehr Kärnten
Vorab hören in Kärnten
Neues U2-Album feiert in Villach Premiere
Sport Tv Logo
Fischer schlug ein
Der KAC bindet gleich zwei Juwele längerfristig
Krone Plus Logo
Das sagt das Gesetz
Achtung, Wildwechsel: Darf ich für Hasen bremsen?
Probeführerscheine weg
Rennen geliefert: Polizei stoppt drei junge Raser
Krone Plus Logo
Trotz Hitze und Dürre
Kärnten fehlt Gesetz gegen Fluss-Verbauungen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf