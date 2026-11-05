Barbershop als Migrantentreff

EINERSEITS war dieser Radiobeitrag durchaus informativ, hieß es doch, dass es quer durch Österreich mindestens 1000 dieses neuen Typs von Friseurladen gebe. Und dass sie den herkömmlichen Coiffeuren eine unlautere Konkurrenz seien, deren Billigpreise nur durch Zahlungen an der Registrierkasse vorbei und durch praktizierte Schwarzarbeit möglich seien.