Schlepper fing Feuer
Erneut Schiffsbrände in der Straße von Hormuz
In der Straße von Hormuz sind nach iranischen Angaben erneut mehrere Schiffe in Brand geraten. Zwei Tanker und ein Schlepper sollen betroffen gewesen sein.
Demnach sei einer der Tanker auf eine Mine aufgefahren. Zur Ursache und zu möglichen Verletzten oder zum Ausmaß der Schäden wurden keine weiteren Details bekannt.
Der Schlepper habe sich ursprünglich zur Brandbekämpfung genähert und sei dann selbst in Brand geraten.
Dieser Beitrag soll den brennenden Öltanker zeigen:
Die iranischen Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. In der Straße von Hormuz, einer für den weltweiten Handel mit Öl und Gas wichtigen Meerenge, kam es zuletzt immer wieder zu Angriffen auf Schiffe. Die USA machen den Iran dafür verantwortlich.
Die Meerenge steht im Mittelpunkt des Konflikts zwischen den USA und dem Iran. Die USA und Israel hatten den Krieg Ende Februar mit gemeinsamen Angriffen auf den Iran begonnen. Öl- und Gaspreise sind seitdem kräftig gestiegen.
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