Mordkommission nach Aiwanger-Tod eingeschaltet

Medien: Magen-Darm-Probleme vor Tod

Aiwanger war in Berlin gewesen, um an der Eröffnung des Hauptstadtbüros seiner Partei teilzunehmen. Aus gesundheitlichen Gründen ließ er sich bei der Veranstaltung aber vertreten. Später war er nicht mehr erreichbar und wurde schließlich am frühen Abend leblos in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Medienberichten zufolge hatte der 55-Jährige zuvor mit Magen-Darm-Problemen zu kämpfen. Auch Gerüchte über einen Herzinfarkt machen die Runde.