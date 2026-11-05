LASK-Gegner bejubelt Champions-League-„Wunder“

„Es war kein leichter Sieg, aber es war auch kein Glück. Letztendlich haben wir ihn verdient. Wir haben uns viele Chancen herausgespielt, wir haben weiter Druck gemacht, und wir haben gegen eine der besten Mannschaften Europas gekämpft“, erklärte Kuyt, dessen Team mit nun fünf Zählern aus vier Partien um den Aufstieg ins Play-off kämpft. Am 9. Dezember gastiert man beim LASK.