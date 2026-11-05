Alles für den Ruhm? So ticken Rampensäue wirklich!

Drama, Tränen und Intrigen: In der aktuellen Staffel von „Forsthaus Rampensau“ ist für jeden Reality-TV-Fan etwas dabei. Aber welche Motivation steckt wirklich hinter der Teilnahme der Rampensäue? Geld, neue Freundschaften oder Reichweite? Reality-Star Elsa und Gemeindebau-Star Norbert gehen dieser Frage in der aktuellen Folge auf den Grund.
„Seid ihr alle für den Sieg hier?“, fragt Reality-Star Elsa in die Runde. Sie möchte herausfinden, was die tatsächlichen Teilnahme-Gründe ihrer Konkurrenten sind. Für sie ist jedenfalls klar: „Ich bin schon hier, um zu gewinnen.“
„Geld ist nicht alles“
Den Titel „Rampensau 2026“ und das Preisgeld von 20.000 Euro mit nach Hause zu nehmen, würde wohl vielen gefallen. Doch Norbert hat andere Vorstellungen: „Geld ist nicht alles“, erklärt er und gesteht: „Ich bin da, dass ich Spaß hab‘.“
Eine Ansage, die für Verblüffung bei Elsa sorgt. Sie zieht daraus jedoch schnell ihre Conclusio: „Wer sagt ,Mir ist die Gewinnsumme egal‘, der verdient wirklich nicht hierzubleiben.“ Haben sich Susi und Norbert damit auf die Absägeliste gesetzt?
„Die allergrößten Schauspieler hier“
Sophie ist ein anderes Forsthaus-Pärchen ein Dorn im Auge. „Sie nutzen’s hier schon sehr als Promotion-Plattform“, läster sie über die Absichten von Lisa und Geri.
Nicht nur, dass die beiden mit ihrem Einkommen prahlen. Auch vor den laufenden Kameras im Forsthaus scheinen Lisa und Geri keine Scheu zu haben. Und was für die einen eher amüsant klingt, sorgt für Entsetzten bei den anderen: „Für mich sind das die allergrößten Schauspieler hier und sind verbissen auf Sendezeit“, sagt Alisa.
Neue Bewohner auf der Alm
Und dann gibt es noch mehr Gemeindebau-Trubel: Für Abwechslung in der Hütte sollen ab sofort auch Julian und Tom sorgen. Das Vater-Sohn-Gespann findet als letztes Promi-Paar endlich seinen Weg ins Forsthaus.
„Ich hatte so Herzklopfen, mein ganzer Körper hat gezittert“, verrät Julian. Papa Tom nimmt’s gelassen: „Schiss hab‘ ich nicht.“
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