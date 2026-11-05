Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drama und Tränen

Alles für den Ruhm? So ticken Rampensäue wirklich!

Stars & Society
05.11.2026 09:55
Norbert will im „Forsthaus Rampensau“ Spaß haben – aber wie ticken die anderen Alm-Bewohner ...
Norbert will im „Forsthaus Rampensau“ Spaß haben – aber wie ticken die anderen Alm-Bewohner wirklich? Und wer tut alles für Sendezeit?(Bild: ATV/Bernhard Eder)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Drama, Tränen und Intrigen: In der aktuellen Staffel von „Forsthaus Rampensau“ ist für jeden Reality-TV-Fan etwas dabei. Aber welche Motivation steckt wirklich hinter der Teilnahme der Rampensäue? Geld, neue Freundschaften oder Reichweite? Reality-Star Elsa und Gemeindebau-Star Norbert gehen dieser Frage in der aktuellen Folge auf den Grund.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Seid ihr alle für den Sieg hier?“, fragt Reality-Star Elsa in die Runde. Sie möchte herausfinden, was die tatsächlichen Teilnahme-Gründe ihrer Konkurrenten sind. Für sie ist jedenfalls klar: „Ich bin schon hier, um zu gewinnen.“

„Geld ist nicht alles“
Den Titel „Rampensau 2026“ und das Preisgeld von 20.000 Euro mit nach Hause zu nehmen, würde wohl vielen gefallen. Doch Norbert hat andere Vorstellungen: „Geld ist nicht alles“, erklärt er und gesteht: „Ich bin da, dass ich Spaß hab‘.“

Elsa packt es nicht: Norbert erklärt, er ist nicht wegen des Geldes im Forsthaus. Dann verdient ...
Elsa packt es nicht: Norbert erklärt, er ist nicht wegen des Geldes im Forsthaus. Dann verdient er nicht, da zu bleiben, ist sich Elsa sicher.(Bild: ATV/Bernhard Eder)

Eine Ansage, die für Verblüffung bei Elsa sorgt. Sie zieht daraus jedoch schnell ihre Conclusio: „Wer sagt ,Mir ist die Gewinnsumme egal‘, der verdient wirklich nicht hierzubleiben.“ Haben sich Susi und Norbert damit auf die Absägeliste gesetzt?

„Die allergrößten Schauspieler hier“
Sophie ist ein anderes Forsthaus-Pärchen ein Dorn im Auge. „Sie nutzen’s hier schon sehr als Promotion-Plattform“, läster sie über die Absichten von Lisa und Geri.

Wer spielt im „Forsthaus Rampensau“ welche Spielchen? Elsa und Beverly konspirieren mit Shira.
Wer spielt im „Forsthaus Rampensau“ welche Spielchen? Elsa und Beverly konspirieren mit Shira.(Bild: ATV/Bernhard Eder)

Nicht nur, dass die beiden mit ihrem Einkommen prahlen. Auch vor den laufenden Kameras im Forsthaus scheinen Lisa und Geri keine Scheu zu haben. Und was für die einen eher amüsant klingt, sorgt für Entsetzten bei den anderen: „Für mich sind das die allergrößten Schauspieler hier und sind verbissen auf Sendezeit“, sagt Alisa.

Neue Bewohner auf der Alm
Und dann gibt es noch mehr Gemeindebau-Trubel: Für Abwechslung in der Hütte sollen ab sofort auch Julian und Tom sorgen. Das Vater-Sohn-Gespann findet als letztes Promi-Paar endlich seinen Weg ins Forsthaus.

Jetzt wollen auch Tom und Julian das Forsthaus aufmischen.
Jetzt wollen auch Tom und Julian das Forsthaus aufmischen.(Bild: ATV/Bernhard Eder)
Lesen Sie auch:
Bei Alisa und Peter geht es im „Forsthaus Rampensau“ rund. Aber wie fällt das Fazit am nächsten ...
Forsthaus-Höhepunkt?
„Unter Top 5 meiner schlechtesten Sex-Erlebnisse“
30.10.2026
Jetzt wird‘s heiß ...
Lisa: „Sex im Forsthaus ist für mich ein Muss!“
23.10.2026
Nach „A*******h“-Sager
Mega-Zoff! Im Forsthaus fliegen jetzt die Fetzen
29.10.2026

„Ich hatte so Herzklopfen, mein ganzer Körper hat gezittert“, verrät Julian. Papa Tom nimmt’s gelassen: „Schiss hab‘ ich nicht.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Stars & Society
05.11.2026 09:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Kim Virginia Grey flog bei „Promi Big Brother“ raus und gestand anschließend eine Babylüge ein.
„Das kann sein ...“
„Big Brother“-Aus: Kim Virginia gibt Babylüge zu
Die Geiss-Schwestern Davina und Shania tragen am Oktoberfest ihre Schleife auf der linken Seite, ...
Party auf der Wiesn
Shania & Davina vergeben? Ihre Dirndl verraten es!
Gastro-Unternehmer Martin Ho wurde im Vatikan zum Ritter geschlagen. Seine beiden Töchter waren ...
Als Nicht-Christ
Szene-Wirt Ho im Vatikan zum Ritter geschlagen
Für Prinz George beginnt ab September die Zeit auf dem Elite-Internat Eton. Im Vorfeld werden ...
Sorge um Sicherheit
George bald in Eton: Internat verschärft Regeln!
Candice Swanepoel räkelte sich für Victoria‘s Secret im Stile von Anita Ekberg im ...
„Molto sexi“ in Rom
Candice Swanepoel macht Anita Ekberg Konkurrenz
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump verteidigt Iran-Krieg und droht Demokraten
325.510 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump sucht nach der krachenden Niederlage seiner Republikaner Trost bei ...
Außenpolitik
In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot
104.753 mal gelesen
Hubert Aiwanger ist tot.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
103.026 mal gelesen
Außenpolitik
Trump verteidigt Iran-Krieg und droht Demokraten
3101 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sucht nach der krachenden Niederlage seiner Republikaner Trost bei ...
Außenpolitik
Deshalb sind Donald Trump die Wähler davongelaufen
498 mal kommentiert
In der Außenpolitik hat Donald Trump trotz des Fiaskos weiterhin freie Hand – so will es die ...
Kolumnen
Blender und Ungeeignete auch wieder davonjagen
394 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Mehr Stars & Society
Auftritt mit North
Bianca Censori schockt mit irrem XXL-Dekolleté
Designer packt aus!
Janet Jackson: Nippel-Entblößung war geplant!
Happy 90er!
Was Felix Dvorak gerne noch gemacht hätte …
Drama und Tränen
Alles für den Ruhm? So ticken Rampensäue wirklich!
Neuer Schock für Royal
Nun auch Meghans Bruder im Visier der Ermittler!
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf