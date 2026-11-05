Alles für den Ruhm? So ticken Rampensäue wirklich!

Nicht nur, dass die beiden mit ihrem Einkommen prahlen. Auch vor den laufenden Kameras im Forsthaus scheinen Lisa und Geri keine Scheu zu haben. Und was für die einen eher amüsant klingt, sorgt für Entsetzten bei den anderen: „Für mich sind das die allergrößten Schauspieler hier und sind verbissen auf Sendezeit“, sagt Alisa.