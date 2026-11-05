Offiziell: Zukunft von Bayern-Star Kane geklärt!

Nun ist es fix: Torjäger Harry Kane bleibt dem FC Bayern treu! Der 33-jährige Ballon d‘Or-Gewinner verlängert seinen Vertrag in München bis Sommer 2029.
„Ich fühle mich beim FC Bayern wie zu Hause. Ich liebe den Verein, die Fans, die Stadt München – wir haben ein fantastisches Team und in Vincent Kompany einen fantastischen Coach. Es macht mich sehr stolz, Teil dieses Vereins zu sein. Meine ganze Familie ist hier sehr glücklich, ich wollte gerne bleiben, freue mich jetzt auf die Zukunft und möchte mit diesem großartigen Verein noch viele Titel gewinnen“, sagt Kane nach seiner Vertragsverlängerung, die in München bejubelt wird.
Zahlreiche Erfolge, aber ein Titel fehlt noch
Der vor drei Jahren für rund 100 Millionen Euro vom Premier-League-Klub Tottenham Hotspur nach München gewechselte Torjäger will in seiner neuen Wahlheimat weitere Titel und Trophäen gewinnen. Dabei steht der bislang dreimal verpasste Triumph in der Champions League ganz oben auf der Wunschliste.
Kane ist mit den Bayern bislang zweimal deutscher Meister (2025, 2026) und einmal DFB-Pokalsieger (2026). In allen drei Bundesligajahren wurde er Torschützenkönig. Kane brach mit 156 Toren in 161 Pflichtspielen einen Rekord nach dem anderen – national wie international.
Gewinn des Ballon d‘Or
Seine herausragende abgelaufene Saison veredelte Kane auch noch mit dem Ballon d‘Or – der wichtigsten individuellen Auszeichnung im Weltfußball. Ende Oktober setzte er sich in seiner Heimatstadt London knapp gegen WM-Torschützenkönig Kylian Mbappe (Real Madrid) durch.
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