Ihr Wohlbefinden ist kein Projekt mit Enddatum

Erfolgreiche Menschen unterscheiden sich oft nicht dadurch, dass sie alles richtig machen. Sie kehren vielmehr nach Rückschlägen schneller zu ihren Gewohnheiten zurück. Und Rückschläge sind normal, denn ein stressiges Projekt, ein Familienfest oder schlechtes Wetter können eine neue Gewohnheit ins Wanken bringen. Wichtig ist hier, rasch wieder „in die Spur“ zu kommen. Statt immer 100 Prozent anzustreben, hilft dann die 80-Prozent-Regel: Lieber viermal pro Woche walken, als gar nicht, besser eine gesunde Mahlzeit essen, als keine, eher zehn Minuten Krafttraining, als null Minuten.