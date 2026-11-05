Janet Jackson: Nippel-Entblößung war geplant!

Auch ein Kameraschwenk und ein schwarzer Bildschirm seien für den entscheidenden Moment vorgesehen gewesen, seien bei der Liveübertragung jedoch ausgeblieben. Die Folgen hätten sowohl Jacksons als auch seine eigene Karriere getroffen. Lukas habe zahlreiche Aufträge verloren und wegen entsprechender Moralklauseln in seinen Verträgen berufliche Konsequenzen erlebt. Er habe geschwiegen und seine Freundin Janet unterstützt. Eine Versöhnung mit Timberlake habe es bis heute nicht gegeben. Das Outfit bezeichnete er als das „funktionalste Kostüm der Geschichte“. Die Produktionsentscheidungen hätten Jackson letztlich schutzlos zurückgelassen.



