Lenzing machte weniger Umsatz und mehr Verlust

Neue Strategie

Die Lenzing hatte sich nach den Verlustjahren heuer im Sommer, wie berichtet, eine neue Strategie verpasst. Der Leitbetrieb will das Vliesstoffgeschäft ausbauen und im Textilbereich auf Premium- und Spezialfasern fokussieren, die ertragreicher als Standardfasern sind. Mit dem Strategiewechsel gehen auch harte Einschnitte einher: So wird etwa im Frühling 2027 das Werk im burgenländischen Heiligenkreuz mit 285 Mitarbeitern geschlossen. Bis Ende 2027 sollen weltweit insgesamt 2000 Jobs abgebaut werden. Mit Stichtag Ende September hatte die Lenzing noch 7374 Mitarbeiter, nach 7738 zum selben Zeitpunkt im Vorjahr.