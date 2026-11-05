Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Demütigung in der CL

„Miserabel!“ ÖFB-Kicker nach 1:9 unter Beschuss

Champions League
05.11.2026 10:25
Samson Baidoo (re.) und Co. standen auf verlorenem Posten.
Samson Baidoo (re.) und Co. standen auf verlorenem Posten.(Bild: AFP/FRANCOIS LO PRESTI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach der peinlichen Vorstellung beim 1:9-Heimdebakel in der Champions League gegen Como stehen die Spieler von Lens heftig unter Beschuss. Die französische Presse geht auch mit ÖFB-Kicker Samson Baidoo, der in der Innenverteidigung durchspielte, hart ins Gericht.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Lächerlich“ – so titelt die französische Sportzeitung „L‘Equipe“ am Donnerstag in fetten Lettern. Am Mittwochabend war Lens heftig unter die Räder gekommen. Como überrannte Samson Baidoo und Co. regelrecht. Am Ende gewannen die Italiener mit 9:1 – unfassbar!

+3
Fotos

Es war der höchste Champions-League-Sieg der Geschichte. Bisher hatte es zwei 8:0-Erfolge gegeben. Neun Tore in der Königsklasse gelangen bisher nur den Bayern beim 9:2 gegen Dinamo Zagreb 2024.

Lesen Sie auch:
Samson Baidoo (links oben) erlebte mit Lens einen Horror-Abend gegen Como.
Historisches CL-Match
Brutales 1:9-Debakel! Horror-Abend für ÖFB-Kicker
04.11.2026

Höchststrafe für Baidoo
Im komplett überforderten Lens-Team sah auch Baidoo gleich mehrere Male nicht gut aus. Gemeinsam mit seinen Teamkollegen Franjo Ivanovic, Matthieu Udol, Michael Cuisance und Kyllian Antonio erhielt der 22-Jährige von der „L‘Equipe“ nur die Note 1 (Anm. d. Red.: 10 ist die Bestnote) – die absolute Höchststrafe.

Es sei eine „historische Demütigung“ gewesen, schimpft das Blatt. „Eine Niederlage, die vielen der völlig unterlegenen Spieler zweifellos noch lange im Gedächtnis bleiben wird.“

Nun droht das Aus
Während Como nach der sensationellen Vorstellung auf Rang vier in der Champions Leaue liegt, droht Lens das Aus. Nach vier Runden hat die Truppe Yannick Cahuzac, der ebenfalls heftig kritisiert wird, nur drei Zähler auf dem Konto. Und seit Mittwochabend steht fest, dass man sich in der Endabrechnung auch nicht mehr auf das Torverhältnis (aktuell 4:16) verlassen kann.  

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Champions League
05.11.2026 10:25
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
ÖFBChampions LeagueDinamo Zagreb
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump verteidigt Iran-Krieg und droht Demokraten
325.510 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump sucht nach der krachenden Niederlage seiner Republikaner Trost bei ...
Außenpolitik
In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot
104.753 mal gelesen
Hubert Aiwanger ist tot.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
103.026 mal gelesen
Außenpolitik
Trump verteidigt Iran-Krieg und droht Demokraten
3101 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sucht nach der krachenden Niederlage seiner Republikaner Trost bei ...
Außenpolitik
Deshalb sind Donald Trump die Wähler davongelaufen
498 mal kommentiert
In der Außenpolitik hat Donald Trump trotz des Fiaskos weiterhin freie Hand – so will es die ...
Kolumnen
Blender und Ungeeignete auch wieder davonjagen
394 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Mehr Champions League
Kampf um den Aufstieg
LASK-Gegner bejubelt Champions-League-„Wunder“
Demütigung in der CL
„Miserabel!“ ÖFB-Kicker nach 1:9 unter Beschuss
Nach 2:3-Pleite in CL
Liverpool-Kritik: „Vogelwild! Chaos! Versagt!“
Historisches CL-Match
Brutales 1:9-Debakel! Horror-Abend für ÖFB-Kicker
Champions League
Fünf-Tore-Krimi! ManCity ringt RB Leipzig nieder

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf