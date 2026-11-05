„Miserabel!“ ÖFB-Kicker nach 1:9 unter Beschuss

Nun droht das Aus

Während Como nach der sensationellen Vorstellung auf Rang vier in der Champions Leaue liegt, droht Lens das Aus. Nach vier Runden hat die Truppe Yannick Cahuzac, der ebenfalls heftig kritisiert wird, nur drei Zähler auf dem Konto. Und seit Mittwochabend steht fest, dass man sich in der Endabrechnung auch nicht mehr auf das Torverhältnis (aktuell 4:16) verlassen kann.