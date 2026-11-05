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Bittere Revanche

Grabher in Kolumbien frühzeitig ausgeschieden

Tennis
05.11.2026 10:59
Julia Grabher musste im Achtelfinale die Segel streichen.
Julia Grabher musste im Achtelfinale die Segel streichen.(Bild: mattia martegani)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Autsch! So hatte sich Julia Grabher ihren Achtelfinalauftritt beim WTA 125-Turnier in der kolumbischen Millionen-Stadt Cali nicht vorgestellt. Nach nur 92 Minuten musste sie sich in der Neuauflage des Curitiba-Halbfinales der Argentinierin Julia Riera geschlagen geben.

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An Halloween war die Julia Grabher für Julia Riera (Arg/WTA-Nr. 137) noch ein Albtraum gewesen – hatte sie sich im Halbfinale des WTA 125-Turniers in Curitiba (Bra) doch nach 82 Minuten glatt mit 6:3 und 6:3 durchgesetzt. Nun nahm die 24-Jährige im Achtelfinale des Challengeres in Cali aber bittere Revanche an der Vorarlbergerin.

Blitzstart von Riera
Mit zwei Breaks zog Riera rasch auf 4:0 davon, Grabher fand im gesamten ersten Satz nur eine Chance vor, das Service der Südamerikanerin zu durchbrechen – diese ließ sie allerdings aus und so gewann Riera Durchgang eins nach nur 36 Spielminuten mit 6:2.

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Ein Break war zu wenig
Auch im zweiten Satz kassierte Grabher ein frühes Break zum 1:2. Das konnte der Schützling von Günter Bresnik dann aber ausgleichen und auf 3:3 stellen. Riera ließ aber nicht locker, nahm der Dornbirnerin umgehend erneut das Service zum 5:3 ab und servierte nach einer Gesamtspielzeit von 1:32 Stunden zum 6:2, 6:4-Sieg aus. 

Nur eine kurze Verschnaufpause 
Damit bleibt Grabher, die vergangene Woche in Curitiba erst im Finale verloren hatte, ein wenig Zeit zum Training und zur Regeneration, ehe es kommende Woche mit dem nächsten 125er-Turnier im kolumbianischen Sopó, einem Vorort der Hauptstadt Bogota, weitergeht.

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