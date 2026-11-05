Grabher in Kolumbien frühzeitig ausgeschieden

Ein Break war zu wenig

Auch im zweiten Satz kassierte Grabher ein frühes Break zum 1:2. Das konnte der Schützling von Günter Bresnik dann aber ausgleichen und auf 3:3 stellen. Riera ließ aber nicht locker, nahm der Dornbirnerin umgehend erneut das Service zum 5:3 ab und servierte nach einer Gesamtspielzeit von 1:32 Stunden zum 6:2, 6:4-Sieg aus.