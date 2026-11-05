US-Küstenwache hält Kreuzfahrtschiff fest

Die Reederei bietet den Passagieren volle Rückerstattung, ein Guthaben für künftige Kreuzfahrten sowie die Erstattung bestimmter Reisekosten an.

Die Gäste müssen das Schiff bis Donnerstag verlassen. Die Küstenwache nannte keine Details zu den Mängeln und erklärte, das Schiff bleibe festgesetzt, bis diese behoben seien.