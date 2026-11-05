2000 Gäste an Bord
US-Küstenwache hält Kreuzfahrtschiff fest
Ihre Kreuzfahrt hat für 2000 Passagiere im US-Bundesstaat Florida ein jähes Ende gefunden: Die Behörden stellten Mängel am Schiff fest, der schwimmende Luxustempel wurde von der Küstenwache festgesetzt.
Am 1. November war die Karibikreise bereits in Miami zu Ende: Das Kreuzfahrtschiff MSC Poesia sollte in elf Tagen eigentlich nach Jamaika, Kolumbien, Panama, Costa Rica, Honduras und Belize führen – doch nach einer Kontrolle der Behörden durfte das Schiff nicht weiterfahren.
Für Reederei eine „regulatorische Angelegenheit“
Es wurden „Mängel an Systemen“ an Bord festgestellt. Der Betreiber MSC Cruises sagte die Fahrt am Dienstag ab. Eine „regulatorische Angelegenheit“ habe sich nicht rechtzeitig klären lassen, hieß es zur Begründung.
Die Reederei bietet den Passagieren volle Rückerstattung, ein Guthaben für künftige Kreuzfahrten sowie die Erstattung bestimmter Reisekosten an.
Die Gäste müssen das Schiff bis Donnerstag verlassen. Die Küstenwache nannte keine Details zu den Mängeln und erklärte, das Schiff bleibe festgesetzt, bis diese behoben seien.
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