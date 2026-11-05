Jungbullen-Coach: „Dann ist er für uns Gold wert“

Salzburg-Stürmer Kenneth Adejenughure wurde rechtzeitig vor dem Rückspiel gegen Genk in der Youth League wieder fit und spielte gleich von Beginn an. Sein Trainer Danny Galm weiß, was er am jungen Österreicher hat und lobte ihn im Gespräch mit der „Krone“ nach der Partie.
Salzburgs U19 hat die erste Hürde in der Youth League gemeistert, ist am Ende in einem dramatischen Spiel gegen Genk in die dritte Runde des Meisterweges aufgestiegen. Einen Anteil daran hatte Stürmer Kenneth Adejenughure. Er erzielte zwar keinen Treffer. Zwei seiner Schüsse wurden jedoch abgewehrt und in der Folge von einem Mitspieler verwertet. Außerdem war seine Präsenz wichtig für die Jungbullen.
Salzburgs U19-Trainer Danny Galm lobte seinen Neuner
„Kenneth ist ein Spieler, den wir da vorne brauchen“, erklärte Trainer Danny Galm. „Er ist schnell, hat einen Körper und wenn er es versteht, wie er ihn einsetzen darf und kann, ist er für uns Gold wert.“
Im Hinspiel in Belgien fehlte der 19-jährige Österreicher, wurde aber rechtzeitig fit. „Es war eine Punktlandung“, war Galm erleichtert. Auch in der dritten Runde wird der Deutsche seinen Neuner gegen Roter Stern (2:0-Gesamtscore gegen NK Bravo) brauchen. Spielterimine sind der 25. November sowie der 9. Dezember.
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