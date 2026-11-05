Jungbullen-Coach: „Dann ist er für uns Gold wert“

Salzburgs U19 hat die erste Hürde in der Youth League gemeistert, ist am Ende in einem dramatischen Spiel gegen Genk in die dritte Runde des Meisterweges aufgestiegen. Einen Anteil daran hatte Stürmer Kenneth Adejenughure. Er erzielte zwar keinen Treffer. Zwei seiner Schüsse wurden jedoch abgewehrt und in der Folge von einem Mitspieler verwertet. Außerdem war seine Präsenz wichtig für die Jungbullen.