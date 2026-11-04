Fast alle Schüler verwenden KI für den Unterricht

KI als Schummeln eingeordnet

Unrechtsbewusstsein in Sachen KI-Nutzung herrscht dabei durchaus vor: Nur für vier Prozent fühlt sich das grundsätzlich nicht nach Schummeln an (schlechte Schüler sehen das mit einem Wert von zehn Prozent etwas lockerer). 36 Prozent ordnen die KI-Nutzung dann als Schummeln ein, wenn ganze Aufgaben übernommen werden. Bei 25 Prozent ist das dann der Fall, wenn die abgegebenen Lösungen selbst gar nicht verstanden werden und bei 15 Prozent, wenn ganze Texte künstlich verfasst werden. Immerhin knapp zehn Prozent räumen ein, dass die Hilfe der KI eigentlich immer ein Schummeln darstellt.