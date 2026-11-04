„Auf Wiedersehen“: So frech kontert Galatasaray

Hintergrund: Nach dem Spiel zwischen Galatasaray und Barcelona im Oktober war der Vorwurf laut geworden, der Klub habe künstliche Fan-Gesänge und Pfiffe über die Boxen abgespielt. Stuttgarts Social-Media-Abteilung nahm das Thema im Vorfeld des Champions-League-Spiels in Istanbul auf und postete ein Bild der Stadion-Lautsprecher.