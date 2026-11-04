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Nach VfB-Seitenhieb

„Auf Wiedersehen“: So frech kontert Galatasaray

Champions League
04.11.2026 11:12
Stuttgarts Sticheleien gingen nach hinten los.
Stuttgarts Sticheleien gingen nach hinten los.(Bild: AFP/APA/YASIN AKGUL, X/GalatasaraySK)
Porträt von Anatol Szadeczky-Kardoss
Von Anatol Szadeczky-Kardoss

Mit einem Foto von Lautsprechern aus dem Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park, der Heimstätte von Galatasaray, hatte der VfB Stuttgart vor dem Champions-League-Duell gegen die Türken gestichelt. Ein Seitenhieb, der letztlich nach hinten losgehen sollte ...

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Hintergrund: Nach dem Spiel zwischen Galatasaray und Barcelona im Oktober war der Vorwurf laut geworden, der Klub habe künstliche Fan-Gesänge und Pfiffe über die Boxen abgespielt. Stuttgarts Social-Media-Abteilung nahm das Thema im Vorfeld des Champions-League-Spiels in Istanbul auf und postete ein Bild der Stadion-Lautsprecher.

Tweet gelöscht
Eine Aktion, die bei den Fans von Galatasaray auf großen Unmut stieß, der VfB reagierte schließlich, löschte den Tweet wieder und entschuldigte sich für den Beitrag.

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So richtig bereut haben dürfte Stuttgart die Aktion allerdings erst nach der Partie. Mit einer 0:2-Niederlage musste die Truppe von Sebastian Hoeneß die Heimreise antreten. 

Dass auch Galatasaray sticheln kann, bewies der Verein anschließend mit einem eigenen Tweet. Zu sehen: Eine Musikbox, die in Dauerschleife die Worte „Auf Wiedersehen“ abspielt. Hochmut kommt bekanntermaßen vor dem Fall ...

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