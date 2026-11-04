„Auf Wiedersehen“: So frech kontert Galatasaray

Mit einem Foto von Lautsprechern aus dem Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park, der Heimstätte von Galatasaray, hatte der VfB Stuttgart vor dem Champions-League-Duell gegen die Türken gestichelt. Ein Seitenhieb, der letztlich nach hinten losgehen sollte ...
Hintergrund: Nach dem Spiel zwischen Galatasaray und Barcelona im Oktober war der Vorwurf laut geworden, der Klub habe künstliche Fan-Gesänge und Pfiffe über die Boxen abgespielt. Stuttgarts Social-Media-Abteilung nahm das Thema im Vorfeld des Champions-League-Spiels in Istanbul auf und postete ein Bild der Stadion-Lautsprecher.
Tweet gelöscht
Eine Aktion, die bei den Fans von Galatasaray auf großen Unmut stieß, der VfB reagierte schließlich, löschte den Tweet wieder und entschuldigte sich für den Beitrag.
So richtig bereut haben dürfte Stuttgart die Aktion allerdings erst nach der Partie. Mit einer 0:2-Niederlage musste die Truppe von Sebastian Hoeneß die Heimreise antreten.
Dass auch Galatasaray sticheln kann, bewies der Verein anschließend mit einem eigenen Tweet. Zu sehen: Eine Musikbox, die in Dauerschleife die Worte „Auf Wiedersehen“ abspielt. Hochmut kommt bekanntermaßen vor dem Fall ...
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