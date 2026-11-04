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Prozess in Innsbruck

Häftling (26) verging sich an Zellengenossen

Tirol
04.11.2026 11:00
Die Vorfälle ereigneten sich in der Justizanstalt Innsbruck, auch „Ziegelstadl“ genannt.
Die Vorfälle ereigneten sich in der Justizanstalt Innsbruck, auch „Ziegelstadl“ genannt.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Markus Stegmayr
Porträt von Andreas Moser
Von Markus Stegmayr und Andreas Moser

Die Anklage sprach von „geschlechtlichen Handlungen“, die sich im Mai in der Innsbrucker Justizanstalt ereignet hatten. Vor dem Landesgericht saß daher ein Afghane (26), der von seinem Mithäftling belastet wurde. Auch die Frau des 26-Jährigen musste sich verantworten.

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Laut Anklageschrift führte der Afghane den Mund seines Zellenkameraden in Richtung seines Penis oder penetrierte ihn in einer anderen Situation kurz anal. Das Opfer gab dies dann auch zu Protokoll und wandte an einen Justizwachbeamten, womit die Sache ins Rollen kam und schließlich vor Gericht landete.

Übergriff und dann auch noch Geld abgenötigt
Doch damit nicht genug: So hat er seinem Mitinsassen 450 Euro abgepresst, weil er ansonsten dessen Bisexualität „outen“ würde. Hier kam auf die Frau des Erstangeklagten als Zweitangeklagte ins Spiel: Sie zahlte offenbar das abgenötigte Geld für ihren Mann ein.

Richter Michael Böhler und Schöffen fällten das Urteil.
Richter Michael Böhler und Schöffen fällten das Urteil.(Bild: Christof Birbaumer)

Weder Erstangeklagter noch Zweitangeklagte bekannten sich bei der Verhandlung vor Richter Michael Böhler und den Schöffen schuldig. Sie seien „absolut unschuldig“, beteuerten beide unisono. „Ich bin nicht so ein Mensch“, sagte der Erstangeklagte. Er sei jedenfalls „nicht bisexuell“ und „ganz normal“, beteuerte er in Anwesenheit seiner Frau, mit der er bei seiner Einvernahme zum Teil Händchen hielt.

Kein „Schweigegeld“ sondern Schulden
Auch die Frau wies jedwede Vorwürfe weit von sich. Die 450 Euro seien nämlich Schulden für „Essen, Kleidung und Tabak“ gewesen, die der Mitinsasse bei ihrem Mann gehabt habe.

Nach der Einvernahme von zahlreichen Zeugen – unter anderem wurde das Opfer kontradiktorisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit vernommen – fällten Böhler und die Schöffen schließlich ein Urteil. Der mehrfach vorbestrafte Erstangeklagte fasste sechs Jahre Haft aus (nicht rechtskräftig). Die Frau wurde hingegen freigesprochen. 

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