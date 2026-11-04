Kühlsysteme lahmgelegt: War es nur ein Testlauf?

Nach Attacken in Belgien, Schweden und Frankreich trifft die Welle von Cyberangriffen auf Supermarkt-Kühlanlagen nun auch Deutschland. In mehreren Märkten manipulierten Hacker aus der Ferne die Steuerung, heizten Truhen auf bis zu 30 Grad auf und verursachten durch verdorbene Waren Millionenschäden. Cyberexperte Cornelius Granig erklärt im Krone-Talk, wie angreifbar unsere Lieferketten im „Internet der Dinge“ sind – und ob hinter den Sabotageakten womöglich ein gefährlicher Testlauf für den Ernstfall steckt.