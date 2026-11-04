„Alter darf kein Freibrief für Straftaten sein“

„Gefährdet das Vertrauen der Bevölkerung“

Da ein Wegsperren im konkreten Fall unmöglich ist, gelte es nun in enger Zusammenarbeit aller zuständigen und beteiligten Stellen die bestehenden rechtlichen und praktischen Handlungsmöglichkeiten konsequent auszuschöpfen, so Wallner. Überdies müsse aber auch das Strafmündigkeitsalter gesenkt werden, um unbelehrbare Intensiv- und Wiederholungstäter ernsthaft zur Rechenschaft zu ziehen und sie die Folgen ihres Handelns spüren zu lassen. „Wenn die Exekutive bei extremen Mehrfach- und Intensivtätern aufgrund des Alters machtlos zusehen muss, wie es zu weiteren Straftaten kommt, gefährdet dies das Vertrauen der Bevölkerung in unseren Rechtsstaat. Wir müssen die Lücken im Gesetz jetzt schließen“, betont Sicherheitslandesrat Markus Klien (FPÖ). „Der Vorfall in Dornbirn zeigt leider einmal mehr, dass das Strafalter von 14 Jahren zu hoch angesetzt ist. Die Gesellschaft erwartet sich zu Recht Schutz. Für 13-jährige Intensivtäter kann die Antwort nur noch die stärkste Konsequenz sein, nämlich eine zwangsweise Unterbringung. Dafür braucht es so schnell wie möglich den gesetzlichen Rahmen“, unterstreicht Wallner.