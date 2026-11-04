Trump könnte nun noch unberechenbarer werden

Entschieden will sich Trump zudem gegen alle Untersuchungen oder ein mögliches drittes Amtsenthebungsverfahren durch die Demokraten stemmen. Er könnte etwa das Justizministerium anweisen, gegen Demokraten zu ermitteln, die Untersuchungen gegen ihn wegen des Verdachts auf Bereicherung im Amt einleiten oder wegen seiner Beziehungen zu dem verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Der Autor Michael Wolff, der mehrere Bücher über Trump veröffentlicht hat, sagte in einem Podcast voraus, der 80-Jährige werde der Welt nach einer Niederlage „zeigen wollen, dass er immer noch das Land kontrolliert“.