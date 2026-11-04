Prinz William verhinderte wilde Kneipenschlägerei

Williams Leibwächter brachten ihn und den Prinzen dann aus dem Lokal, während er sich bei William entschuldigte und ihm erklärte, dass er nicht angefangen hätte. Der Prinz hätte ihn aber kumpelhaft beruhigt: „Schon gut, mach dir keine Sorgen“. Es sei gewesen, als wäre der Prinz einer seiner besten Freunde, die er schon lange kennt.