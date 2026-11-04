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„Lass es, Will!“

Prinz William verhinderte wilde Kneipenschlägerei

Royals
04.11.2026 10:53
Prinz William griff beherzt ein und rettete einen britischen Schauspieler vor Prügeln.
Prinz William griff beherzt ein und rettete einen britischen Schauspieler vor Prügeln.(Bild: APA/Jamie Lorriman / POOL / AFP)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Der britische Thronfolger Prinz William wird gerade für seine diplomatischen Fähigkeiten gefeiert! Wie erst jetzt herauskam, hat er vor Jahren eine wilde Kneipenschlägerei geschlichtet und damit Schlimmeres verhindert.

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Der britische Schauspieler Will Mellor hat in einem emotionalen Podcast ausgeplaudert, dass Prinz William ihm einst davor bewahrt hat, in einem Klub verprügelt zu werden. 

Der Star aus der Erfolgsserie „Coronation Street“ feierte damals in einem angesagten Promi-Nachtklub im schicken Stadtteil Kensington. Wegen einer Fußverletzung war er zwar mit Krücken unterwegs, das hinderte ihn aber nicht daran, den Abend in vollen Zügen zu genießen. Bei einem Toilettenbesuch stand er plötzlich neben Prinz William, der ihn erkannt habe und sogar seinen Namen wusste. 

Will Mellor
Will Mellor(Bild: APA/AFP Photo/MAX NASH)

Auf Krücken mitten im Partytrubel
Das sei sein Glück gewesen. Denn als er mit seinen Krücken auf der Tanzfläche Party machte, habe ein anderer Gast die Gehbehelfe einfach weggestoßen und ihn ausgelacht.

Völlig außer sich vor Wut wollte sich der „Hollyoaks“-Schauspieler dann direkt auf seinen Angreifer stürzen und die Sache auf die harte Tour klären. Doch bevor die Schlägerei völlig eskalieren konnte, spürte er plötzlich zwei feste Hände auf seinen Schultern, die ihn energisch zurückhielten und eine beruhigende Stimme redete auf ihn ein. 

 „Plötzlich habe ich diese Hände auf meinen Schultern gespürt, die mich hochhoben und dann habe ich diese Person sagen hören: ,Lass es, Will, er ist es nicht wert.“

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Es war Prinz William persönlich, der den aufgebrachten Mimen zur Vernunft brachte und beruhigte. Der Royal schaute ihm tief in die Augen und redete mit Engelszungen auf ihn ein, dass sich der ganze Ärger überhaupt nicht lohne und der Fremde die Mühe nicht wert sei.

Williams Leibwächter brachten ihn und den Prinzen dann aus dem Lokal, während er sich bei William entschuldigte und ihm erklärte, dass er nicht angefangen hätte. Der Prinz hätte ihn aber kumpelhaft beruhigt: „Schon gut, mach dir keine Sorgen“. Es sei gewesen, als wäre der Prinz einer seiner besten Freunde, die er schon lange kennt. 

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