Cupra Born: Starkes Update für den Style-Kompakten

Zum Marktstart stehen drei Antriebsvarianten zur Wahl. Die Basisversion verliert 10 kW/14 PS Leistung, kombiniert 140 kW/190 PS mit einer 58-kWh-Batterie und ermöglicht bis zu 450 Kilometer Reichweite. Darüber rangiert die Version Endurance mit 170 kW/231 PS sowie einer 79-kWh-Batterie für bis zu 600 Kilometer. Topmodell ist der VZ, der bei gleicher Batteriekapazität 240 kW/326 PS leistet und ebenfalls bis zu 600 Kilometer weit kommen soll.