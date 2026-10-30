KI-Blase bekommt Risse: Kursrutsch bei Tech-Aktien

Viele Anleger bezweifeln wieder die astronomischen Investitionen in KI-Infrastruktur. Der technologielastige US-Index Nasdaq-100 beendete den Handelstag mit einem Minus von 3,46 Prozent auf dem tiefsten Stand seit drei Monaten. Die in dem Index gelisteten Unternehmen haben laut einem Reuters-Bericht damit in diesem Monat insgesamt rund zwei Billionen US-Dollar an Börsenwert verloren.

Intel-Aktie bricht ein

Die Aktien von wichtigen Technologie-Konzernen verloren am Freitag deutlich an Wert. Der Kurs der Intel-Aktie brach um fast 29 Prozent ein. Der Chipkonzern sorgte mit seiner Prognose für das Schlussquartal für eine herbe Enttäuschung. Trotz eines starken Quartalsberichts wurden auch die Titel des Speicherherstellers Sandisk auf ganzer Linie von der schlechten Branchenstimmung erfasst.