Datenleck: 3000 steirische Hotelgäste betroffen

Ein heikles Datenleck sorgt in der Steiermark – und darüber hinaus – für Probleme. 3000 Hotelgäste, die Buchungen über die Tourismusverbände abgeschlossen haben, sind betroffen. Alle Geschädigten wurden bereits informiert.
Gerade jetzt, wo viele Steirer ihren Winterurlaub buchen, kam es zu einem gefährlichen Datenleck. Betroffen sind etwa 3000 Gäste, die ihre Buchung auf der Website der steirischen Tourismusverbände abgeschlossen haben. Der Vorfall wurde bereits der Datenschutzbehörde gemeldet.
Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, wurden heikle Personendaten, darunter Namen, Adressen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen, abgegriffen. Die Hacker nutzten die Daten, um Phishing-Nachrichten an die Gäste zu schicken. Wichtig: Kredit- und Bankomatkartendaten sind laut aktuellem Ermittlungsstand nicht betroffen. Alle Geschädigten wurden informiert. Ebenso die Hotelbetreiber.
Verantwortlich für die Sicherheitslücke ist die Firma Feratel, die das Buchungssystem betreibt. Die Aufarbeitung läuft bereits auf Hochtouren – es dürfte nicht nur die Steiermark erwischt haben. Seien Sie vorsichtig und klicken Sie auf keine verdächtigen Links!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.