Smarte Klappe lässt Katze nur ohne Beute ins Haus

Mutter brachte Brüder auf Idee

Die Widler-Zwillinge tüftelten offenbar schon immer gern. Einer von ihnen installierte als Zehnjähriger eine Glocke in seinem Zimmer, die ihn vor seinen Eltern warnte. Die Idee für das schlaue Katzentürchen stammte aber von ihrer Mutter, wie Oliver Widler in der Mitteilung erklärt. Sie habe auch am häufigsten die Mitbringsel der beiden Familienkatzen wegputzen müssen.