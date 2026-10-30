KI-Chatbot soll Gemeinden bei Förderungen helfen

Mit dabei ist auch ein Infrastruktur- und ein Leerstandsmanagement, über das Straßen, Kanal, Wasser, Beleuchtung und leer stehende Gebäude zentral verwaltet werden können. Die Digital Burgenland GmbH hilft bei der Einschulung der Mitarbeiter. Den Kommunen soll dies eine deutliche Erleichterung in der Verwaltung bringen. „Wir leisten damit einen Beitrag, unsere Gemeinden zukunftsfit zu machen“, betont Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.