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Digitales Paket

KI-Chatbot soll Gemeinden bei Förderungen helfen

Burgenland
30.10.2026 19:00
Hans Peter Doskozil und Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) präsentierten das neue „Digitale ...
Hans Peter Doskozil und Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) präsentierten das neue „Digitale Gemeindepaket“.(Bild: LMS)
Porträt von Christoph Miehl
Von Christoph Miehl

Ein neues Digitalisierungspaket soll Gemeinden im Burgenland bei der Verwaltung unterstützen. Mit dabei ist auch ein Infrastruktur- und ein Leerstandsmanagement. 

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Die zunehmende Digitalisierung stellt Gemeinden vor Chancen – aber auch vor Herausforderungen. Viele Webseiten von Kommunen sind veraltet, gleichzeitig wird die Bedrohung aus dem Netz immer größer. Eine neue Homepage kostet allerdings rund 10.000 Euro, hinzu kommen noch Wartungskosten.

Barrierefreie Infrastruktur
Das Land bietet den Gemeinden daher jetzt ein „Digitales Gemeindepaket“ an. Alle Kommunen sollen dadurch die barrierefreie, DSGVO-konforme und sichere Infrastruktur des Landes nutzen können – kostenlos. Die Webseiten können künftig an das System von burgenland.at angebunden werden und dessen Standards bei Barrierefreiheit, Datenschutz und Sicherheit übernehmen.

Mit dabei ist auch ein Infrastruktur- und ein Leerstandsmanagement, über das Straßen, Kanal, Wasser, Beleuchtung und leer stehende Gebäude zentral verwaltet werden können. Die Digital Burgenland GmbH hilft bei der Einschulung der Mitarbeiter. Den Kommunen soll dies eine deutliche Erleichterung in der Verwaltung bringen. „Wir leisten damit einen Beitrag, unsere Gemeinden zukunftsfit zu machen“, betont Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.

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Daten bleiben sicher im Land
Alle Bausteine werden in den Rechenzentren von Digital Burgenland im Nord- und Südburgenland betrieben. Die Daten bleiben damit sicher innerhalb der Infrastruktur des Landes.

Auch das Land selbst baut seine digitalen Services aus. Ab Frühling 2027 soll ein KI-Chatbot die Beantragung von Landesförderungen einfacher machen. Er beantwortet Fragen und hilft bei der Antragstellung. 

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