War es Selbstentzündung nach so langer Zeit?

Erst gegen fünf Uhr früh am 31. Oktober konnte Entwarnung gegeben werden und die meisten Einsatzkräfte von dem Erholungszentrum in der Gemeinde Enzesfeld-Lindabrunn abrücken. Die Feuerwehren sind aber noch immer vor Ort, nach bisheriger Einschätzung kann frühestens heute Abend, wenn nicht erst morgen früh Brandaus gegeben werden. Der Dachstuhl des riesigen Gebäudekomplexes, mit seit Jahrzehnten ungenutztem und baufälligem Landgasthaus stand beim Eintreffen der Feuerwehren in den Abendstunden bereits im Vollbrand.