Gottschalk wird „Wetten, dass …?“ nicht schauen

Er dürfte derzeit auch ganz andere Sorgen haben. Vor etwa einem halben Jahr hat Gottschalk seine Krebserkrankung bekannt gegeben. Inzwischen gilt er als krebsfrei. „Wir haben großes Glück gehabt. Wir sind so glücklich (...). Wir leben jeden Tag in der Intensität, als wäre es der letzte“, sagte Karina Gottschalk zur Münchner „Abendzeitung“.