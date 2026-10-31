Gottschalk wird „Wetten, dass …?“ nicht schauen

TV-Moderator Thomas Gottschalk (76) und seine Ehefrau Karina werden sich die Neuauflage der ZDF-Unterhaltungsshow „Wetten, dass ...?“ am 5. Dezember nicht ansehen. „Nein, wir schauen es nicht. Wir sind nicht zu Hause, sondern mit Freunden unterwegs“, sagte Karina Gottschalk.
Thomas Gottschalk hatte viele Jahre durch die Kultsendung geführt und wurde damit zu einem der bekanntesten Showmaster. Viele Promis waren bei ihm zu Gast und verfolgten, mehr oder weniger gespannt, die Wetten. Am 5. Dezember wollen die Kaulitz-Brüder Tom und Bill (Tokio Hotel) die Livse-Show um 20.15 Uhr vorerst einmalig moderieren. „Das Schicksal von ‘Wetten, dass..?‘ liegt in den Händen des Publikums“, kommentierte Gottschalk lediglich.
Er dürfte derzeit auch ganz andere Sorgen haben. Vor etwa einem halben Jahr hat Gottschalk seine Krebserkrankung bekannt gegeben. Inzwischen gilt er als krebsfrei. „Wir haben großes Glück gehabt. Wir sind so glücklich (...). Wir leben jeden Tag in der Intensität, als wäre es der letzte“, sagte Karina Gottschalk zur Münchner „Abendzeitung“.
Haus fertig eingerichtet
Ihr Haus in Gräfelfing (Oberbayern) sei inzwischen umgebaut und renoviert, ergänzte sie. „Mittlerweile ist alles auch fertig eingerichtet. Am Dienstag werden noch ein paar Eiben ausgetauscht, dann ist alles picobello.“
„Wetten, dass ... ?“ lief von 1981 bis 2014, feierte dann 2021 wieder ein Comeback. Nach drei Ausgaben verabschiedete sich Gottschalk aber endgültig. Dass die Kaulitz-Zwillinge nur eine Sendung machen wollen, begründen sie mit einer geplanten Tournee und anderen Projekten.
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