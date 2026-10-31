Gamper verlängert – 9 Österreicher in World Tour

Mit der Vertragsverlängerung von Patrick Gamper beim Jayco-Rennstall ist mit einer Ausnahme die Zukunft der österreichischen Radprofis in der World Tour geklärt. Offen ist nur noch das neue Team von Rainer Kepplinger, der Bahrain verlässt. Sein Verbleib in der Topliga ist unwahrscheinlich, weshalb 2027 neun rot-weiß-rote Fahrer in der ersten UCI-Kategorie antreten werden. Für neue Teams starten Felix Gall und Gregor Mühlberger (beide Lidl) sowie Tobias Bayer (EF).