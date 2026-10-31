Ein Duell zweier Teams mit aufsteigender Form

Altach feierte zuletzt im ÖFB-Cup den dritten Heimsieg in Folge, heute (17.30) wollen die Rheindörfler im Schnabelholz gegen die SV Ried den vierten folgen lassen. Der lange Cupfight der Innviertler beim LASK könnte für SCRA-Trainer Ognjen Zaric und seine Mannschaft vielleicht zum Vorteil werden.