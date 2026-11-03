Hat den Dreh raus: Honor Robot Phone ausprobiert

Auf den ersten Blick scheint sich das Robot Phone der einstigen Huawei-Tochtermarke kaum von anderen Smartphone-Flaggschiffen zu unterscheiden: ein 6,3 Zoll großes OLED-Display mit 1216 x 2640 Pixeln und bis zu 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, Qualcomms Snapdragon-8-Elite-Prozessor der fünften Generation, dem wahlweise 12 oder 16 Gigabyte an Arbeitsspeicher zur Seite stehen, sowie ein 7060-mAh-Akku sind derzeit State of the Art und demnach so weit, so unaufregend.