Hat den Dreh raus: Honor Robot Phone ausprobiert

Mehr Megapixel, mehr Zoom, mehr Optiken: Smartphone-Kameras haben in den vergangenen Jahren eine beachtliche Entwicklung durchlaufen. Doch bei der Fotografie werden weitere technische Fortschritte zunehmend schwieriger. Noch Potenzial sieht der chinesische Hersteller Honor dagegen im Bereich Videografie und hat mit dem Robot Phone ein bislang einzigartiges Smartphone entwickelt, das genau hier ansetzt.
Auf den ersten Blick scheint sich das Robot Phone der einstigen Huawei-Tochtermarke kaum von anderen Smartphone-Flaggschiffen zu unterscheiden: ein 6,3 Zoll großes OLED-Display mit 1216 x 2640 Pixeln und bis zu 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, Qualcomms Snapdragon-8-Elite-Prozessor der fünften Generation, dem wahlweise 12 oder 16 Gigabyte an Arbeitsspeicher zur Seite stehen, sowie ein 7060-mAh-Akku sind derzeit State of the Art und demnach so weit, so unaufregend.
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