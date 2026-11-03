LASK gewinnt dank Treffer in der Nachspielzeit

Erfolgserlebnis für den LASK in der Youth League: Im Champions-League-Weg fuhren die Linzer am Dienstag im vierten Anlauf mit einem 2:1 gegen Slovan Bratislava den ersten Sieg ein. Sie halten damit bei vier Punkten und sind an den Top-22-Rängen dran.
Nach einem frühen Treffer von Paul Krapf (12.) und einem Eigentor von Manoel Verhaeghe (29.) deutete im Paschinger Waldstadion vieles auf eine Punkteteilung hin.
Alan Wimmer avancierte aber in der Nachspielzeit zum Matchwinner, staubte nach einem abgewehrten Osifo-Schuss aus kurzer Distanz eiskalt ab. Kurz zuvor war noch ein Treffer der Linzer wegen Abseits nicht anerkannt worden. Für die geht es im U19-Pendant zur Champions League am 24. November bei Bodö/Glimt weiter. „Unser Ziel ist, dass wir aufsteigen, wir wollen alles gewinnen, was geht“, sagte LASK-Coach Milan Vukovic.
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