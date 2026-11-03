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LASK gewinnt dank Treffer in der Nachspielzeit

Fußball International
03.11.2026 17:40
LASK-Kicker David Osifo
LASK-Kicker David Osifo(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Erfolgserlebnis für den LASK in der Youth League: Im Champions-League-Weg fuhren die Linzer am Dienstag im vierten Anlauf mit einem 2:1 gegen Slovan Bratislava den ersten Sieg ein. Sie halten damit bei vier Punkten und sind an den Top-22-Rängen dran.

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Nach einem frühen Treffer von Paul Krapf (12.) und einem Eigentor von Manoel Verhaeghe (29.) deutete im Paschinger Waldstadion vieles auf eine Punkteteilung hin.

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Alan Wimmer avancierte aber in der Nachspielzeit zum Matchwinner, staubte nach einem abgewehrten Osifo-Schuss aus kurzer Distanz eiskalt ab. Kurz zuvor war noch ein Treffer der Linzer wegen Abseits nicht anerkannt worden. Für die geht es im U19-Pendant zur Champions League am 24. November bei Bodö/Glimt weiter. „Unser Ziel ist, dass wir aufsteigen, wir wollen alles gewinnen, was geht“, sagte LASK-Coach Milan Vukovic.

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