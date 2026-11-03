LASK gewinnt dank Treffer in der Nachspielzeit

Alan Wimmer avancierte aber in der Nachspielzeit zum Matchwinner, staubte nach einem abgewehrten Osifo-Schuss aus kurzer Distanz eiskalt ab. Kurz zuvor war noch ein Treffer der Linzer wegen Abseits nicht anerkannt worden. Für die geht es im U19-Pendant zur Champions League am 24. November bei Bodö/Glimt weiter. „Unser Ziel ist, dass wir aufsteigen, wir wollen alles gewinnen, was geht“, sagte LASK-Coach Milan Vukovic.